Ветеран ВОВ из Можайского г.о. Клавдия Ровинская отметила 101-й день рождения

Депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и депутат Совета депутатов Можайского городского округа, муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Нина Истратова навестили Клавдию Леонтьевну, чтобы узнать о ее делах и самочувствии, а также поздравить дорогого ветерана с днем рождения.

Судьба Клавдии Леонтьевны достойна уважения. В тяжелые годы Великой Отечественной войны она с особым мужеством преодолела все испытания. В послевоенные годы не жалела сил и здоровья ради восстановления страны, которая сильно пострадала после бомбардировок фашистов. Клавдия Леонтьевна никогда не жалела себя и самоотверженно трудилась. Она сумела сохранить оптимизм и надежду.

Жительница д. Бурцево Можайского г.о. Клавдия Леонтьевна была награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.».

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«В этот особенный день желаем Вам крепкого здоровья, энергии и радости. Пусть каждый новый миг будет наполнен радостью, а рядом будут любимые и заботливые люди», — в Администрации Можайского городского округа поздравили Клавдию Леонтьевну с днем рождения.

Клавдия Ровинская с особым уважением относится к защитникам России, которым в современное время приходится бороться за мирную жизнь. Ветеран поддерживает военнослужащих. Например, в преддверии Дня победы она записала для участников СВО видеообращение с пожеланиями победы.

Клавдия Леонтьевна называет свою военную биографию очень тяжелой, но одновременно прекрасной. Ее поколение знало, что воюет с фашистами ради мира и светлого будущего.