Ветерана Можайского округа Николая Карцева поздравили с 90-м днем рождения

Поздравить юбиляра приехали Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

«От всего сердца поздравляем уважаемого ветерана нашего округа с днем рождения, желаем крепкого здоровья и семейного благополучия!» — Администрация муниципалитета поздравила юбиляра.

Николай Алексеевич родился в 1934 году в селе Фомино Городище Калининской области. В семье воспитывали еще шестерых детей. Когда в октябре 41-го началась гитлеровская оккупация родного села Николая, ему было семь лет. Отец ушел на фронт. А мать и дети старались выжить.

«Фашисты расстреливали просто так, за любую, даже небольшую провинность — рассказал ветеран. — Они по-хозяйски расположились в нашем доме, нас выгнали в сараюшку. Однажды я не сдержался, — был очень голодным, — и стащил у немца со стола какую-то еду. Гитлеровец схватил оружие, расправа была бы скорой, но мать заслонила меня собой и слезно упросила немца не убивать ребенка…»

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Предчувствуя скорое вхождение в село войск Красной Армии, летом 42-го фашисты собирали на железнодорожной станции детей и подростков для дальнейшей отправки их в Германию. В одном из товарных вагонов оказались семилетний Николай, его старшая сестра Нина и брат Вася. Советские летчики разбомбили паровоз. Детям удалось убежать и вернуться домой.

Самые жуткие бои начались в августе 42-го. Красная Армия наступала на рядом расположенный населенный пункт. Фашисты отступили за реку, откуда круглосуточно обстреливали село. Людей спасали подвалы. Однажды Коля не успел спрятаться и получил серьезное ранение левой ноги. Операцию смогли провести в военном госпитале только после освобождения села. Приобретенная инвалидность не повлияла в будущем на его работоспособность. С 12-ти лет Коля работал в местном колхозе наравне со взрослыми.

Образование Николай Алексеевич получил в училище механизации сельского хозяйства в Зубцове. Будучи механиком-комбайнером работал в местной МТС. В 20 лет отправился в армию, для чего скрыл инвалидность. Юноша два с лишним года отслужил в морской пехоте. После сменил трудовую деятельность. Стал работать шофером на местных песчаном и доломитовом карьерах, воспользовавшись полученными в армии навыками вождения.

Николай Алексеевич переехал в Можайск в начале 70-х. В городе жили родственники супруги. Ветеран устроился шофером в ПМК-285, чему посвятил 25 лет своей жизни. Николай Карцев был занесен в Книгу почета известнейшего в Можайске предприятия, неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарностями.

Покидать Можайскую землю потомки Карцева не намерены. Здесь живут трое внуков, правнук и четыре правнучки. Кто-то учится, кто-то работает, но все родственники находят время для общения с Николаем Алексеевичем.