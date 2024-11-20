Ветерана труда Любовь Чернавскую поздравили с 84-ым днем рождения

Военный комиссар Руслан Меладзе поздравил ее прямо на рабочем месте. К теплым словам в адрес именинницы присоединились сотрудники военного комиссариата Можайского и Рузского городских округов Московской области.

Старшему помощнику начальника социального и пенсионного обеспечения и ветерану труда Любови Николаевне Чернавской исполнилось 84 года. На свет она появилась в 1940 году, чудом избежав всех ужасов фашистской блокады Ленинграда.

«Я хорошо понимаю и безмерно уважаю военных людей, ведь вся моя жизнь была связана с армией», – признается Любовь Николаевна.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Вместе с мамой Мариной Степановной в начале июня 1941-го она уехала к родственникам в Тамбовскую область. Отец маленькой Любы, Николай Белехов, погиб в 1944-м году, защищая Родину на Ленинградском фронте при прорыве блокады.

Старший брат матери заменил девочке папу. Иван Степанович Фефилов каждое лето приезжал к ним в отпуск. Будучи кадровым офицером и бывшим фронтовиком, он награжден несколькими боевыми орденами.

Взрослая и самостоятельная жизнь Любови Николаевны началась в 10-м классе, когда девушка без паспорта уехала в Харьков для учебы в техникуме промышленного и железнодорожного транспорта. Затем, вернувшись на Родину, она встретила свою судьбу – молодого лейтенанта Виктора Чернавского.

После росписи он получил направление в ракетные войска стратегического назначения и уехал с супругой в Узбекистан. Вместе они отслужили 14 лет в Каттакургане, там же у пары родились дочь и сын.

В середине 70-х Виктора Тимофеевича перевели служить в Пермь. Тогда же Любовь Николаевна решила вплотную связать свою трудовую карьеру с армией – она стала начальником секретной части полка, где служил ее муж. А после увольнения Чернавского в запас супруги получили квартиру в Можайске.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Более 6 лет Любовь Николаевна проработала в строевом отделении части инспектором по учету личного состава. После расформирования части Любови Чернавской предложили занять должность в военкомате. Сначала она некоторое время трудилась в отделении по призыву, а затем перешла в пенсионный отдел, где успешно работает до сих пор.

В апреле 2013 году Любовь Чернавскую наградили почетным знаком Московской областной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

По словам военного комиссара Можайского и Рузского городских округов Московской области Руслана Меладзе, Любовь Николаевна обладает большим жизненным и профессиональным опытом:

«В течение многих лет она работала в воинских частях Министерства Обороны, только в нашем комиссариате более 30 лет <…> Для наших ветеранов-пенсионеров Любовь Николаевна просто находка», – подчеркнул военный комиссар.

В связи с полувековым стажем работы в ВС РФ Руслан Меладзе и его подчиненные торжественно поздравили коллегу, старшего помощника начальника социального и пенсионного обеспечения и ветерана труда Любовь Николаевну Чернавскую прямо на рабочем месте.

Она всегда готова поддержать молодых коллег и помочь обращающимся по вопросам получения удостоверений участника СВО и пенсий. Любовь Николаевна – ценный сотрудник, и она до сих пор успешно справляется с поставленными задачами!