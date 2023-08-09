Ветеринар Наумова перечислила противопоказанные продукты для собак и кошек

По словам ветеринарного врача Маргариты Наумовой, домашних кошек и собак не следует кормить костями, шоколадом, луком, чесноком, и молочными продуктами. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что противопоказано употреблять в пищу им чай и кофе.

Ветеринар пояснила, что кости в свою очередь опасны тем, что могут поранить острыми частями внутренние органы животных, шоколад может повлиять на развитие аритмий, судорог, лук и чеснок вызывают анемию, напитки, содержащие кофеин, связаны с риском появления гиперактивности, рвоты, повышения сердцебиения, а лактоза, имеющаяся в составе молочных продуктов, оказывает негативное влияние на пищеварение.