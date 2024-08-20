Ветеринары в Пушкино спасли птенца дикой пустельги

Специалисты Пушкинской ветеринарной станции спасли птенца дикой пустельги. Слеток был найден на одной из улиц города прохожими, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Птенец выглядел слабым и нуждался в помощи, поэтому ветеринары приняли решение выходить его. Благодаря работе специалистов птица подросла и окрепла.

Важно, что птенец может жить самостоятельно, в связи с чем его отпустили на волю под присмотром специалистов.

Как напомнили в министерстве, при обнаружении на земле слетка не нужно его поднимать — скорее всего, поблизости находятся его родители. Птице следует помочь, если у нее заметны очевидные проблемы со здоровьем.