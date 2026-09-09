«Видел судьбы фронтовиков»: внук свидетеля явления Христа в Калмыкии рассказал о даре деда

Информационное агентство «РИА Новости» сообщает , что Семен Бондаренко, ставший ключевым свидетелем явления Христа в Элисте в 1946 году, обладал редким даром ясновидения и прозорливости. Об этом журналистам рассказал его внук Николай Бондаренко.

Дар предвидения и трагедия в семье

По словам родственника, Семен Бондаренко отличался исключительной набожностью, и местные жители часто обращались к нему за духовной помощью и прозрением:

Предсказания для земляков. К нему регулярно приходили люди, чтобы узнать судьбу родных и близких, находившихся на фронте, и его слова всегда точно сбывались.

Вещий знак. В один из дней, когда в доме внезапно лопнула деревянная перекладина, Семен сразу заявил, что со старшим сыном Григорием произошла беда. Ровно через два дня семья получила официальную похоронку.

История чуда 11 сентября 1946 года

Событие, вошедшее в историю религиозной жизни региона, произошло 80 лет назад:

Явление в храме. 11 сентября 1946 года во время праздничного богослужения в Крестовоздвиженской церкви Элисты Семен Бондаренко стал свидетелем явления Христа Спасителя в священническом облачении, окруженного яркими лучами света.

Создание иконы. После этого глубоко верующий мужчина отправился в Ставрополь, где с его подробных слов и описаний была написана памятная икона.

В среду и четверг в столице Калмыкии проходят масштабные церковно-приходские и торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летнему юбилею явления Христа Спасителя в Элисте.