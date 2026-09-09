Офис разрушает здоровье: врач назвал привычки, от которых пора отказаться

Работа в офисе — это не только скучные отчеты и совещания, но и реальная угроза для сосудов, спины и обмена веществ — терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что привычка сидеть часами без движения и перекусывать на ходу может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает RT.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин перечислил вредные офисные привычки, которые многие считают безобидными. Главная из них — длительное сидение без движения. Оно нарушает кровообращение, приводит к застою крови в малом тазу и ногах, провоцируя варикоз, геморрой и проблемы с позвоночником. Специалист советует вставать и двигаться хотя бы каждые 15 минут, а в обеденный перерыв — обязательно выходить на прогулку, если есть такая возможность.

Не менее опасны частые перекусы нездоровой пищей — чипсами, булочками, сладкими батончиками. Они дают быстрый, но короткий прилив энергии, за которым следует резкий спад, и организм начинает копить ресурсы в виде жира. Злоупотребление кофе тоже подпало под критику: он бодрит, но в больших дозах перегружает сердце и нервную систему. А пропуск обеда Кондрахин назвал стрессом для организма, который в ответ включает режим экономии и замедляет метаболизм.

Врач рекомендует простую стратегию: не уменьшать объем порции, а снижать ее калорийность — убирать лишние жиры и сокращать углеводы. Тогда желудок будет сыт, а лишних калорий — меньше.

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