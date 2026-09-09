«Оскорбил родителей, получил в ответ»: ресторатор Пинский сломал ребро во время драки с известным критиком

В ресторане Аркадия Новикова на светском ужине произошел громкий скандал: между известным ресторатором Антоном Пинским и гастрокритиком Ильей Трапезником завязалась драка, сообщил VOICE со ссылкой на телеграм-канал «112».

По информации источника, причиной конфликта стали публикации Трапезника в его телеграм-канале о заведениях, принадлежащих группе Пинского.

По словам очевидцев, ресторатор был недоволен критикой, подошел к Трапезнику, схватил его за шею и начал оскорблять его родителей. У отца критика были проблемы со здоровьем, поэтому он не стал терпеть и дал сдачи, в результате чего завязалась драка.

Оба участника скандала получили травмы — Трапезнику разбили губу, а Пинский получил ушибы и перелом ребра. В Сеть также попало фото, на котором блогер Павел Камин вытирает кровь с лица гастрокритика. Сам Пинский обратился за медицинской помощью.

Вечер в ресторане организовала бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана, которая дружит с Новиковым. Она не упомянула инцидент в соцсетях, но показала гостей, среди которых были Оксана Самойлова, Лаура Джугелия, Инна Маликова и другие.

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