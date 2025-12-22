Видео из Лобни дошло до Мишоновой: контролер подпал под выговор после жалобы в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила о рассмотрении обращения, поступившего к ней через комментарии в социальной сети «ВКонтакте» от жительницы Подмосковья. В обращении говорилось о проверке общественного транспорта в городском округе Лобня.

В одной из социальных групп был опубликован видеоролик, на котором зафиксировано некорректное, по мнению авторов публикации, поведение контролеров по отношению к ребенку. Заявители попросили дать правовую оценку произошедшему.

Мишонова направила скриншоты обращения и материалы в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Специалисты ведомства провели служебную проверку и изучили видеозапись.

По итогам проверки факты, изложенные в обращении, подтвердились частично. Установлено, что ребенок самостоятельно вышел из транспортного средства на остановке. При этом поведение одного из инспекторов было признано не соответствующим установленным регламентам и нормам профессиональной этики.

В отношении сотрудника применена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора. Дополнительные санкции по итогам проверки не назначались. Ксения Мишонова поблагодарила Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за оперативное взаимодействие и содействие в рассмотрении обращения.

