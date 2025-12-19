«Красный снова в моде»: Собчак оценила выбор нарядов журналисток на пресс-конференции

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на предсказуемость в выборе нарядов журналисток, присутствовавших на ежегодной пресс-конференции президента. По ее мнению, красный цвет стал для них своеобразным «негласным протоколом». Об этом сообщает Lenta.ru.

Наблюдательная ведущая отметила, что многие представительницы медиа выбрали для важного мероприятия различные оттенки алого и бордового. В личном телеграм-канале она с иронией констатировала, что модный тренд среди освещающих высшую власть сделал круг, вернувшись к популярности 2021 года.

Это замечание вскрыло любопытный феномен — формирование особого стиля на официальных политических событиях. В то время как содержание вопросов и ответов остается в центре внимания, внешний вид участников, особенно женщин, часто становится предметом отдельного, не менее пристального разбора. Критика Собчак, пусть и сделанная в легкой форме, заставляет задуматься о том, насколько свободен выбор гардероба в таких условиях и не превращается ли он в следование неофициальному дресс-коду. Таким образом, даже цвет блузки или костюма может стать поводом для обсуждения роли и образа журналиста в политическом пространстве.

Ранее Алена Водонаева нецензурно послала Собчак, напомнив об ее осужденных подчиненных.