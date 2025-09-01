Попытка инвалида попасть в больницу на четвереньках попала на камеру

В интернете появился ролик, в котором запечатлено то, как инвалид пытается попасть в больницу без помощи медиков. После обнародования видео в Минздраве Саратовской области заявили о намерении провести проверку. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в ведомстве.

В Саратовской области началась проверка по факту появившегося в Сети видео с инвалидом, который ползет в больницу на четвереньках. Инцидент произошел 31 августа в инфекционной больнице в Елшанке, куда мужчину привезла скорая помощь.

На кадрах видно, как пациент пытается своими силами подняться по ступенькам к приемному отделению. Рядом стоял медик, но он не помогал мужчине. Минздрав региона сообщил, что данная ситуация находится под контролем, и сейчас проводится проверка, чтобы выяснить, почему медработники не оказали помощь.

