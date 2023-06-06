Врачи в Видном провели операцию полуторагодовалому ребенку с редкой патологией

В Видновскую больницу поступил 1,5-годовалый ребенок, его родителей беспокоило врожденное отсутствие у него левого яичка. Врачи поставили ему диагноз — паховую форму крипторхизма. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В сообщении ведомства уточнили, что при такой патологии яичко не опускается в мошонку, а располагается в паховом канале. Данное состояние в будущем может повлиять на репродуктивное здоровье. Операцию при крипторхизме рекомендуется проводить в возрасте до двух лет, чтобы сохранить вероятность нормального развития яичка.

Однако врачи во время проведения операции обнаружили у ребенка еще одну патологию — полиорхизм, в верхней трети пахового канала у него располагалось два яичка — здоровое и рудиментарное. Это может привести к образованию злокачественной опухоли. По словам детского уролога-андролога Виктории Жиронкиной, это очень редкая патология. Специалисты провели успешную операцию по удалению рудиментарного яичка, добавила она. Сейчас мальчика уже выписали под наблюдение врача.

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