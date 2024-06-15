Виктор Петрущенко встретился с бойцом СВО и передал все необходимое
Фото: [Администрация г.о. Зарайск]
Глава городского округа Виктор Петрущенко встретился с бойцом специальной военной операции, который находится сейчас в краткосрочном отпуске, и передал все необходимое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Встреча с Денисом состоялась в администрации. Пообщались, передали ему пять радиостанций и РЭБ установку. По словам бойца, это как раз то, что сейчас, в первую очередь, так необходимо на передовой.
«Благодарю Михаила Минаева руководителя Комитета семей военнослужащих Отечества, Андрея Кожевникова из волонтерской организации „VeZем Добро“ за тесное взаимодействие и всех тех, кто продолжает помогать», — отметил глава округа.