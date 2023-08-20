Виктория Боня рассказала, кому нельзя читать ее любимую книгу

Как сообщает портал «Дни.ру» , коллеги звезды шоу «Дом-2» в шутку называют ее философию «бонизмом», которую та старается продвигать в массы. Совсем недавно это проявилось в очередной раз.

По словам Виктории Бони, «саморазвитие никогда не останавливается». Именно поэтому знаменитость решила посоветовать своим подписчикам книги для личностного роста. Правда, не всем они подойдут.

Любимые две книги участницы «Дома-2» звучат так: «Подсознание может все!» Джона Кехо и «Говорят маги» Дарио Саласа Соммэра. Если первая рассказывает об умственных возможностях, что очевидно ясно, то вторую поймет далеко не каждый.

Она для тех, «у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать». Видимо остальным, кто не обладает ни тем, ни другим, – читать книгу категорически запрещено?