Вильфанд: август будет жарким на северо-западе, юге России и на Камчатке

В августе в некоторых регионах России ожидается повышение температуры относительно средних значений. В частности, это касается северо-западных областей, Черноземья, Кубани, республик Кавказа, Камчатки, Приморского края и Сахалина. Об этом в интервью РИА Новости поведал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По его информации, в августе на юге Хабаровского края, Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине прогнозируется температура выше нормы.

«На европейской территории России в августе температура прогнозируется преимущественно выше нормы в Северо-Западном федеральном округе, на южной половине Центрального федерального округа, то есть в регионах Центрального Черноземья, во всем Южном федеральном округе и в республиках Северного Кавказа», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он подчеркнул, что в начале месяца в Западной и Средней Сибири ожидается похолодание — температура будет на 6 градусов ниже средних показателей.

В остальных регионах страны температура в августе будет близка к средним показателям, — уточнил Вильфанд.