Вильфанд назвал шесть регионов России, куда с понедельника вернется бабье лето

В Московской области на наступающей неделе жителям стоит ожидать новый очаг тепла, который принесут воздушные массы с Африки. Об этом в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, также на очередное бабье лето стоит рассчитывать Курской, Воронежской, Белгородской областям.

«Теплая погода, обусловленная воздушными массами из Африки, будет характерна не только для Москвы, но и для Курской, Белгородской, Воронежской областей, где температура до четверга включительно будет до плюс 15–17 градусов. Это сентябрьская погода», – сообщил Вильфанд.

Что до Краснодарского края, то там можно вполне будет продолжить морской бархатный сезон и смело окунуться в море.

«В Краснодарском крае прогнозируется до плюс 21–25 градусов, и дело тоже будет в египетском воздухе. Температура воды сейчас плюс 18–19 градусов. Каждый человек сам должен решать, конечно, но когда температура воздуха около 25 градусов и такая температура воды, грех не окунуться и забыть о том, какой сейчас месяц», – заявил Вильфанд.

Неожиданно и по-сентябрьски теплым начало ноября будет и в Приморском крае, добавил Вильфанд. Там, по прогнозу специалиста, в ближайшие три дня температурные показатели подскочат до плюс 15–17 градусов.