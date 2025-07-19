Вильфанд: экстремальная жара под 40 накроет три округа России

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается экстремально жаркая погода, которая будет на 5–7 градусов выше климатической нормы. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по словам синоптика, в южных регионах европейской части России — Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия — температура может достигать 40 градусов. В частности, в Краснодарском крае в субботу ожидается 38 градусов, что значительно превышает норму.

В Дальневосточном регионе, включая северные районы Якутии, ожидается аномально жаркая погода с температурой до +32 градусов, что на 6–7 градусов выше средних показателей. В Сахалинской области в предстоящие выходные и до середины недели температура воздуха будет достигать +30 градусов.

В Хабаровском крае ожидается повышение температуры воздуха до 32–35 градусов, а в Амурской области — до 30–32 градусов в последние дни текущей недели и в начале следующей, дал прогноз специалист.

Вильфанд сообщил о возможных опасностях, связанных с тепловым ударом, и о том, к чему может привести длительное воздействие интенсивного приема ультрафиолетовых ванн.

Ранее сообщалось, что в компании РЖД стали охлаждать вагоны в жаркую погоду перед посадкой пассажиров.