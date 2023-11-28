Вильфанд отказался считать прошедший в Москве снегопад «черной метелью»

Термин «черная метель» применять к прошедшему в ночь на понедельник, 27 ноября, снегопаду в Москве не совсем корректно, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, такое название характерно для Крайнего Севера, в частности Таймыра. Именно в этих российских широтах можно наблюдать крупные хлопья снега, которые из-за сильных ветров летят почти параллельно поверхности земли, делая видимость практически нулевой. За это происходящее и «называют черной пургой или черной метелью», пояснил Вильфанд.

«Один, два раза я слышал такое, когда был в экспедициях на Таймыре. В умеренных широтах не бывает такого», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Напомним, некоторые метеорологи загодя объявили, что воскресный снегопад в Москве будет иметь название «черная метель». К утру понедельника, 27 ноября, сугробы на столичных улицах выросли до 24 сантиметров.