Вильфанд пообещал жителям Москвы и области похолодание и дождь в выходные
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По прогнозам синоптиков, конец недели в Москве и Московской области завершится сменой погодного фона и похолоданием до 15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он пояснил, что к столичному региону под утро субботы, 2 сентября, подойдет холодный фронт. В течение дня прогнозируются дожди, местами затяжные.
«В субботу пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут. Очень теплая ночь — 15-17 градусов, а вот днем за счет облачности температура будет не очень сильно отличаться — в диапазоне от 20 до 22 градусов», — сказал специалист, его цитирует РИА Новости.
В воскресенье, добавил Вильфанд, столбики термометров в Москве и Подмосковье останутся на субботнем уровне, а дожди прекратятся. В то же время, как подчеркнул метеоролог, несмотря на пришедшее похолодание, температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы.