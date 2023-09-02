Вильфанд пообещал жителям Москвы и области похолодание и дождь в выходные

«В субботу пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут. Очень теплая ночь — 15-17 градусов, а вот днем за счет облачности температура будет не очень сильно отличаться — в диапазоне от 20 до 22 градусов», — сказал специалист, его цитирует РИА Новости.