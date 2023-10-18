Вильфанд: Россию ждет еще одно «бабье лето» и до 19 градусов тепла

В ближайшие дни ряд российских регионов захватит зона аномального для этого времени года тепла. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, с 18 по 21 октября в отдельных районах Бурятии и Забайкалья температура поднимется до 15 градусов со знаком плюс. Такая же погода ждет Красноярский край, Кемеровскую и Иркутскую области.

Кроме того, более характерная для сентября теплая погода придет в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там температура будет выше нормы на 7-12 градусов, уточнил Вильфанд. Аномальное тепло придет и в Восточную Сибирь.