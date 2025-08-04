Вильфанд: в Москве и Подмосковье ожидается похолодание

В Москве и Московской области уже С 7 августа ожидается существенное похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По информации от специалиста по погоде, температура воздуха упадет до показателей, соответствующих климатической норме.

«До конца недели уже будет от 19 до 24 градусов. Но это не похолодание, температура приблизится к норме: прогнозируется на 1 градус ниже», — приводит слова метеоролога ТАСС.

В Санкт-Петербурге же, как уточнил Вильфанд, в начале недели не прогнозируется выпадение осадков. Температура воздуха будет варьироваться от 26 до 29 градусов. С 6 августа в городе ожидается понижение температуры до 23–25 градусов.