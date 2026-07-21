«Вина полностью на нем». Отцу погибшего на Эльбрусе 11-летнего сына грозит уголовное дело

Отец 11-летнего мальчика, погибшего при восхождении на Эльбрус, со стопроцентной вероятностью станет фигурантом уголовного дела. Такое мнение в интервью изданию «Абзац» выразил адвокат, управляющий партнер МКА «Кузьмин и партнеры» Геннадий Кузьмин.

По его словам, мужчине предъявят обвинение по статье об оставлении в опасности.

Эксперт подчеркнул, что именно на отце лежала полная ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего сына. Факт осведомленности мужчины о высокой опасности маршрута, при которой он все же согласился двигаться дальше, однозначно указывает на наличие вины в трагедии.

«Однозначно на 100% в отношении отца будет возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Он не просто недооценил собственный уровень подготовленности, но и взял на себя ту ответственность, которую просто не мог взять. В данном случае ответственность за гибель ребенка целиком и полностью лежит на нем. Отец будет субъектом этого преступления и будет привлечен к соответствующей уголовной ответственности. Состояние его здоровья, в зависимости от тех травм, которые он получил, судом будет учтено, но на сам факт привлечения к уголовной ответственности это не повлияет», – пояснил Кузьмин.

Адвокат также допустил, что уголовное преследование может грозить должностным лицам, которые дали разрешение на прохождение опасного маршрута с ребенком. В случае подтверждения их причастности им могут инкриминировать статью о халатности.

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