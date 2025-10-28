Виноградов сообщил о повышении выплат россиянам по больничным и родам с 1 января

С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 093 рублей, сообщил в беседе с агентством «Прайм» Вадим Виноградов, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ.

Уточнение от собеседника журналистов: изменения затронут не только тех, чей доход напрямую зависит от минимального размера оплаты труда.

«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — пояснил юрист.

Также будет повышен размер ряда социальных выплат, включая больничные, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком. Эти выплаты рассчитываются исходя из минималки по заработной плате, пояснил юрист.

Виноградов добавил, что в будущем размеры пенсий работников будут зависеть от увеличения социальных взносов, которые работодатели платят за своих сотрудников.

