Вирусолог убедил, что россияне могут не бояться лихорадки Западного Нила

Доктор биологических наук, Ольга Карпова, заявила, что такая болезнь не распространится в России. Она больше характерна для тропических стран и не представляет угрозы для жителей РФ. Об этом сообщает RT .

Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для учета и контроля случаев заболевания. Жителям России не стоит беспокоиться, так как вероятность дальнейшего распространения в стране минимальна.

Однако ведомство все же связывает подобные случаи с активностью комаров-переносчиков, которая возникла из-за жары, особенно рядом с водоемами. Также случаи могут быть и «завозными», когда соотечественники возвращаются из Юго-Восточной Азии или Африки.

Специалист подчеркнула, что при проявлении симптомов лихорадки Западного Нила рекомендуется изолироваться и получать лечение в стационаре.