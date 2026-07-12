В Домодедово и Жуковском начали ограниченно отпускать рейсы

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на специальный режим работы: отправка и прием рейсов теперь производятся только по согласованию с уполномоченными органами. Как пояснили в Росавиации, это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация официально подтвердила изменения в работе двух московских аэропортов. В сообщении ведомства, опубликованном в канале на платформе «Макс», уточняется, что теперь все рейсы из Домодедово и Жуковского (Раменское) проходят дополнительное согласование. Это не полная остановка полетов, а вынужденная мера, введенная для безопасности воздушных судов, пассажиров и экипажей.

Причины корректировки параметров ограничений в Росавиации не раскрывают, но подчеркивают, что решение оперативное и временное. Аэропорты продолжают функционировать, однако пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на онлайн-табло.

Ранее массовые задержки и отмены рейсов затронули все крупные авиаузлы Москвы, а сегодня ограничения локализованы в Домодедово и Жуковском. В ведомстве заверили, что режим согласования будет действовать ровно столько, сколько потребуется для нейтрализации рисков. О возобновлении работы в штатном режиме сообщат дополнительно.