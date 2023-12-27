Вице-губернатор Подмосковья исполнит мечту юноши в рамках акции «Елка желаний»

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин принимает участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с елки, установленной в Доме Правительства Подмосковья, желание шестнадцатилетнего Владимира Тиченко.

Отмечается, что молодой человек мечтает побывать в Санкт-Петербурге, так как увлекается историей. А именно в Петербурге произошло множество событий, повлиявших на историю России и мира.