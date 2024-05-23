Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров РФ Колесников назвал будущее глэмпингов в нашей стране

В стремительно меняющемся мире путешествий глэмпинги становятся все более популярным и перспективным направлением. Они сочетают в себе комфорт и близость к природе, позволяют путешественникам погрузиться в живописные ландшафты и одновременно наслаждаться удобствами современного отдыха. В России глэмпинги уже активно развиваются. Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников пояснил настоящее и будущее глэмпингов в нашей стране. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, важной составляющей в сфере туризма являются средства размещения. Глэмпинг является довольно новым форматом, который до сих пор юридически он до конца не устаканен, не узаконен. Кроме того, он зависит от времени года, их легко установить и так же легко убрать в любом месте и с любой стороны.

Эксперт добавил, что у такого средства размещения определенно имеется потенциал: его можно перемещать и размещать у интересных природных мест. Это своего рода усовершенствованный палаточный городок.

По его мнению, у глэмпинга есть и конкретная целевая аудитория, и в России пока эта культура не очень прижилась.