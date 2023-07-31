Вице-президент Намибии рассказал о сотруднических отношениях с Россией

Нанголо Мбумба поделился в интервью с RT тем, что страна поддерживает с РФ сотрудничество сразу в нескольких сфер, включая образовательную.

Как заявил вице-президент Намибии, в 1970-1990-х годах многие чиновники из Африки получали образование в СССР. Однако распад Советского Союза так и не спровоцировал угасание традиции учиться в России.

По словам Мбумбы, даже их министр здравоохранения получил российское образование, как и его покойная жена, с которой вице-президент Намибии также поженился в РФ.

Ранее сообщалось, что Жан-Лоран Магале, занимая должность министра образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР, сделал заявление. Согласно ему, специалисты из Центрально-Африканской Республики и России вполне себе могут начать совместную работу над вакцинами и научными центрами в целях обмена знаниями и опытом.