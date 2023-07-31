Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин рассказал об истинном отношении грузин к туристам из России

Батуми больше не служит остановкой в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, поскольку на прошлой неделе грузинская оппозиция устроила митинг по поводу его прибытия в порт. По словам первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, никаких негативных выводов касательно отечественных путешественников в Грузии делать не нужно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что у лайнера не было в маршрутах остановок в данном порту и без митингов, идет апробация разных направлений.

По мнению эксперта, турпоток в эту страну растет, это наблюдалось и при отсутствии прямого сообщения, что свидетельствует о том, что туристов устраивают и стоимость отдыха, и отношение местных жителей.

Он уточнил, что большинство грузин рады российским туристам.