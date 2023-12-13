Вице-президент РСТ Горин перечислил изменения формата размещения туристов в турецких отелях

В Турции могут изменить систему «все включено» в связи с финансовыми издержками бизнеса. Система может стать опциональной, чтобы отдыхающие оплачивали только те услуги, которыми будут пользоваться. Вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о подробностях этих изменений. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, это обсуждалось уже несколько лет, поскольку многим туристам не нравится шведский стол, который нередко предлагают в системе «все включено».

Эксперт добавил, что предложено введение гибкой системы гибридного формата заселения, когда отдыхающие могут выбрать только те опции и услуги, которые нужны именно им на отдыхе.

По его мнению, это касается не полного запрета системы «все включено», она продолжит действовать, тем не менее у отдыхающих станет больше выбора.