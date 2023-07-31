Вице-спикер ГД заявил о необходимых изменениях в российском институте отцовства

Борис Чернышов, занимая должность вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации, заявил о том, что институт отцовства в стране нуждается в модернизации или трансформации. Об этом сообщает RT .

Чернышов отмечает существующий стереотип, согласно которому воспитанием детей основательно занимается мать, а отец является помощником. Вице-спикер ГД считает, что необходимо изменить этот подход и активнее вовлекать мужчин в воспитание и уход за детьми.

Так он предлагает внедрить «Отцовскую карту», которая будет предоставлять целевые средства для оплаты совместных мероприятий с ребенком.

Согласно проведенному опросу, среднестатистический отец тратит на своих детей чуть больше получаса в день. Чернышов называет это «скрытой эпидемией безотцовщины» и призывает к активному участию мужчин в воспитании.