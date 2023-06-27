VK хотят назначить единым оператором «Пушкинской карты»

В Минкульте и Минцифры было принято решение о назначении единого оператора для молодежной «Пушкинской карты». Об этом рассказало в своем материале издание «Коммерсантъ» .

Минкульт намерен исключить индивидуальных предпринимателей из реестра билетных операторов карты. Для «Пушкинской карты» будет назначен единый оператор. Сообщается, что на эту роль ведомствами была выбрана компания VK. Предложение было выдвинуто Минцифрами, в Минкульте с ним согласились.

К назначенному оператору обяжут подключиться все организации и агрегаторы, имеющие отношение к программе. Оператор, то есть VK, позже проведет эксперимент по проверке личности покупателя и предъявителя билета с помощью QR-кода, для последующего пресечения случаев мошенничества.

Сообщается, что в качестве единого билетного оператора, VK обеспечит «бесшовную» продажу билетов на все мероприятия, включенную в программу по карте. Продажа тех же билетов с помощью других операторов при этом никуда не денутся.

Сообщается также, что VK в будущем планируют выйти на рынок билетных агрегаторов.