Вкус Коломны покорил экспертов: три местных бренда вошли в федеральный топ

Три гастрономических бренда Коломны вошли в топ‑50 лучших объектов гастротуризма России по версии авторитетного путеводителя «50 Best Tastes of Russia». Это стало известно по итогам голосования 500 ведущих экспертов индустрии — рестораторов, отельеров, шеф‑поваров, предпринимателей и профильных специалистов со всей страны.

Голосование за лучшие объекты гастрономического туризма проходило с марта по май 2026 года. Цель путеводителя — популяризация российских проектов, формирующих образ «современной России на вкус».

На пятую позицию рейтинга впервые попал «Коломенский посад» — музейно‑творческий кластер, объединяющий более десятка известных проектов города. Среди них — музеи «Коломенская пастила», «Калачная», «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», «Шелковая фабрика», Дом Сурановых, «Коломенский навигатор», а также исторические производства и гастрономические объекты. Эксперты в 2026 году впервые оценили эффект от работы этих пространств как единой культурно‑исторической и гастрономической экосистемы.

Кроме того, в топ‑50 вошли агротуристический комплекс «ЭкоДеревушка» с улиточной и крокодиловой фермой (расположен близ села Парфентьево) и загородный отель‑замок La Ferme de Rêve с фермерским хозяйством и сафари‑парком (деревня Доношово, Озерский район).