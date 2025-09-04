Владелица Range Rover спасла котенка, проехавшего под капотом 160 км

В США произошел удивительный случай — котенок проехал 160 километров под капотом автомобиля и выжил. Об этом сообщает News4Jax.

Невероятная история произошла в Калифорнии: бездомный котенок умудрился проехать 160 километров, спрятавшись под капотом автомобиля. Амелия Эскаланте, владелица Range Rover, даже не подозревала о «пассажире», пока не услышала жалобное мяуканье по прибытии в Санта-Круз.

Самостоятельно достать зверька не получилось, и на помощь пришли спасатели. Операция по освобождению котенка заняла целых семь часов и потребовала использования специального оборудования. Макс Эдер, владелец автомастерской, был поражен живучестью животного.

Амелия решила оставить спасенную кошечку себе, назвав ее Ровер в честь своего внедорожника. Ветеринар подтвердил, что экстремальное путешествие никак не сказалось на здоровье котенка, который быстро освоился в новом доме и даже подружился с дочерью Амелии.

