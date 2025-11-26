Владелица реабилитационного центра в Дедовске пустилась в бега

Владелица частного реабилитационного центра в подмосковном Дедовске скрылась от правоохранительных органов. Местонахождение предпринимательницы в настоящее время не установлено, сообщает « Постньюс» со ссылкой на Shot.

По данным оперативных служб, женщина перестала выходить на связь после публикаций в СМИ о нарушениях в учреждении. В материалах сообщалось о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними воспитанниками.

Учреждение позиционировалось как центр с элитным обслуживанием. Стоимость услуг составляла порядка ₽150 тыс. в месяц.

Ранее в СМИ появилась информация о систематических нарушениях в центре. Сообщалось о применении физических наказаний, ограничений в питании и других противоправных действий в отношении подростков.

Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения владелицы центра. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее появились кадры штурма «пыточного» рехаба для подростков в Подмосковье.