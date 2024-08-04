Владельца квест-рума в Махачкале, где сгорели девушки, арестовали

Владельца квест-комнаты в Махачкале, где заживо сгорели две девушки, отправили в следственный изолятор (СИЗО) до 21 сентября, сообщил SHOT .

22 июля во время квест-программы произошла трагедия, в результате которой две девушки погибли. Одна из них умерла от ожогов, другая, пытаясь помочь подруге, надышалась углекислым газом. В результате возгорания бензина в комнате начался пожар. По факту случившегося завели уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг.

Позже сотрудники полиции задержали аниматоров, работавших в квест-руме. Также был задержан владелец квест-рума Гусейн Ибрагимов.

Как пишет SHOT, адвокат Ибрагимова в суде заявил, что его клиент выступал против огненных трюков во время квестом. Он также отметил, что у предпринимателя был договор на ведение деятельности.

Адвокат также заявил, что мужчина готова сотрудничать со следствием. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли при взрыве газа в Нижнем Тагиле.