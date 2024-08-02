Десять человек погибли при взрыве газа в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле во время поисково-спасательных работ достали еще тела двух человек - теперь число жертв увеличилось до десяти. Об этом вечером пятницы, 2 августа, сообщила пресс-служба МЧС России в своем официальном канале.

Спасатели сообщили, что были извлечены из-под обломков тела еще двух граждан. Таким образом, по предварительным подсчетам, число погибших в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле, который произошел 1 августа, увеличилось до 10.

Пострадавших почти вдвое больше – 21 человек, из них половина оказались детьми. В больницах на данный момент находится 11 пациентов, из них также пятеро - это дети. Напомним, что ранее сообщалось о том, что из-под завалов в многоквартирном доме спасатели достали тело ребенка. Подробнее в материале.