Владельцы беспородных собак не любят тратиться на ветеринара

По данным результатов опроса аналитического центра НАФИ, владельцы породистых питомцев наиболее часто пользуются услугами ветеринарных врачей. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что при этом услуги груминга, зоопсихолога, платного выгула среди обычных домашних животных менее популярны.

Добавляется, что вакцинируют породистых домашних животных также в полтора раза чаще.

Уточняется, что услуга передержки наиболее популярна у владельцев беспородных собак.