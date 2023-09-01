Владельцы беспородных собак не любят тратиться на ветеринара
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По данным результатов опроса аналитического центра НАФИ, владельцы породистых питомцев наиболее часто пользуются услугами ветеринарных врачей. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что при этом услуги груминга, зоопсихолога, платного выгула среди обычных домашних животных менее популярны.
Добавляется, что вакцинируют породистых домашних животных также в полтора раза чаще.
Уточняется, что услуга передержки наиболее популярна у владельцев беспородных собак.