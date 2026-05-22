Владельцы iPhone попали в ловушку: мошенники блокируют телефоны ради выкупа (73 знака)

Владельцы iPhone попали в ловушку: мошенники блокируют телефоны ради выкупа
Специалисты по кибербезопасности выявили новую тактику сетевых аферистов, направленную на обладателей гаджетов Apple. Злоумышленники используют легальные функции операционной системы, чтобы дистанционно лишать граждан доступа к смартфонам и требовать за это крупные суммы. Об этом пишет ЮФ.
Использование чужих учетных записей как приманка
Киберпреступники начали активно внедрять продвинутый способ финансового вымогательства у пользователей американской мобильной техники. Аналитики профильной компании DLBI, специализирующейся на мониторинге утечек данных, зафиксировали появление в социальных сетях и мессенджерах массы предложений о недорогой установке дефицитного премиального софта или пополнении личного баланса в экосистеме Apple. В рамках этой схемы владельцу смартфона или планшета высылают реквизиты стороннего аккаунта, на котором якобы уже активированы все необходимые цифровые продукты, и просят авторизоваться под ним в настройках своего девайса.
Активация режима пропажи и последующий шантаж
Как только доверчивый пользователь осуществляет вход в систему под предложенными идентификаторами, аферисты мгновенно задействуют штатную защитную опцию удаленного поиска устройства и переводят его в режим утери. В этот же момент экран телефона намертво блокируется, а жертва получает сообщение с требованием выкупа. За предоставление пароля для восстановления работоспособности аппарата вымогатели запрашивают от 100 до 500 евро. Высокая эффективность данного обмана кроется в том, что совместное использование купленного софта через общие профили является реальной технической возможностью, из-за чего люди теряют бдительность.
Чрезвычайно сложная процедура восстановления доступа
Основатель аналитического сервиса DLBI Ашот Оганесян настоятельно рекомендовал пользователям никогда и ни при каких условиях не вводить сторонние учетные данные на своих персональных смартфонах. Руководитель компании предупредил, что в случае удаленной блокировки вернуть аппарат к жизни силами владельца будет невозможно. Потерпевшему придется пройти через длительный и бюрократизированный процесс коммуникации с официальной службой поддержки Apple, в ходе которого потребуется предоставить полный пакет документов, кассовых чеков и гарантийных талонов, подтверждающих легальное право собственности на конкретное мобильное устройство.