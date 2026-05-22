Владельцы iPhone попали в ловушку: мошенники блокируют телефоны ради выкупа (73 знака)

Специалисты по кибербезопасности выявили новую тактику сетевых аферистов, направленную на обладателей гаджетов Apple. Злоумышленники используют легальные функции операционной системы, чтобы дистанционно лишать граждан доступа к смартфонам и требовать за это крупные суммы. Об этом пишет ЮФ.

Использование чужих учетных записей как приманка

Киберпреступники начали активно внедрять продвинутый способ финансового вымогательства у пользователей американской мобильной техники. Аналитики профильной компании DLBI, специализирующейся на мониторинге утечек данных, зафиксировали появление в социальных сетях и мессенджерах массы предложений о недорогой установке дефицитного премиального софта или пополнении личного баланса в экосистеме Apple. В рамках этой схемы владельцу смартфона или планшета высылают реквизиты стороннего аккаунта, на котором якобы уже активированы все необходимые цифровые продукты, и просят авторизоваться под ним в настройках своего девайса.

Активация режима пропажи и последующий шантаж

Как только доверчивый пользователь осуществляет вход в систему под предложенными идентификаторами, аферисты мгновенно задействуют штатную защитную опцию удаленного поиска устройства и переводят его в режим утери. В этот же момент экран телефона намертво блокируется, а жертва получает сообщение с требованием выкупа. За предоставление пароля для восстановления работоспособности аппарата вымогатели запрашивают от 100 до 500 евро. Высокая эффективность данного обмана кроется в том, что совместное использование купленного софта через общие профили является реальной технической возможностью, из-за чего люди теряют бдительность.

Чрезвычайно сложная процедура восстановления доступа

Основатель аналитического сервиса DLBI Ашот Оганесян настоятельно рекомендовал пользователям никогда и ни при каких условиях не вводить сторонние учетные данные на своих персональных смартфонах. Руководитель компании предупредил, что в случае удаленной блокировки вернуть аппарат к жизни силами владельца будет невозможно. Потерпевшему придется пройти через длительный и бюрократизированный процесс коммуникации с официальной службой поддержки Apple, в ходе которого потребуется предоставить полный пакет документов, кассовых чеков и гарантийных талонов, подтверждающих легальное право собственности на конкретное мобильное устройство.