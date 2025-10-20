Владельцы китайских автомобилей рассказали, почему продали почти новые машины

В одном случае владелец гибридного кроссовера Li Auto L7 2023 года пробегом более 50 тыс. км продал машину из-за сложности бортовой системы и неудобного сенсорного управления. Единичные сообщения об ошибках на приборной панели в мороз усилили недовольство. Автомобиль был продан, несмотря на финансовые потери, ради покупки BMW X5 с небольшим пробегом.

В другом случае владелец электрического лифтбека Zeekr 001 2024 года стоимостью более 6,5 млн руб. расстался с машиной из-за нехватки зарядных станций в Подмосковье и сбоев обновления программного обеспечения. По его мнению, управляемость и ездовое поведение уступали немецким аналогам, а штатная аудиосистема и тормоза оставляли желать лучшего. Он рассматривает покупку гибрида марки Tank.

Третий пример касается подержанного кроссовера Lifan X60, купленного в 2020 году за низкую цену. Владелец столкнулся с ржавчиной на кузове через два года, поломкой спидометра, низким качеством материалов салона и плохой управляемостью. Продажа в 2022 году прошла на невыгодных условиях, после чего он приобрел подержанный Hyundai Creta.

Во всех случаях главными причинами отказа от китайских автомобилей стали низкое качество материалов, технические сбои и неудобство эксплуатации, что отражается на росте предложений на вторичном рынке.

