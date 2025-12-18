Владимир Машков и Леонид Агутин с помощью тифлокомментирования описали пуск ракеты с Байконура
Фото: [Роскосмос]
Народный артист РФ Владимир Машков и заслуженный артист РФ Леонид Агутин с помощью тифлокомментирования описали для незрячих людей пуск ракеты с Байконура и модуль МКС. Также космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков рассказали о своих ощущениях перед выходом в космос.
Техника тифлокомментирования впервые была использована для описания пуска ракеты. Проект реализовал Роскосмос совместно с программой «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
Текст тифлокомментария был подготовлен специалистами «Особого взгляда». Для музыкального сопровождения использовали отрывки произведений Тиграна Джагера о космосе.
Первый видеоролик с тифлокомментарием вышел в Международный день белой трости 15 октября. Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, находясь на МКС, описали виды планеты с орбиты. Следующие записи были созданы в ноябре. Ознакомиться с ними можно на специализированном портале «Особый взгляд» для незрячих и слабовидящих людей.
Теперь незрячие смогут представить ракету, высота которой сопоставима с 17-этажкой, ее корпус из металла, конусы-ускорители. Они смогут «увидеть» МКС как огромное металлическое сооружение с цилиндрическими отсеками и солнечными батареями, напоминающее птицу.