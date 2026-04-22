Год под присмотром врачей: как новый регламент изменит жизнь детей с хроническим гепатитом С

Минздрав РФ утвердил единый регламент диагностики и терапии хронического гепатита С у детей, который включает современные противовирусные протоколы и годовое наблюдение. Проект приказа опубликован на regulation.gov.ru.

Единый протокол диагностики и лечения

Министерство здравоохранения России разработало комплексный стандарт медицинской помощи несовершеннолетним пациентам с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС). Новый документ детально прописывает алгоритм действий врачей — от первичного выявления вируса до длительного диспансерного наблюдения. Регламент охватывает все виды помощи: амбулаторное посещение поликлиник, пребывание в дневных стационарах и полноценную госпитализацию. Средний срок ведения одного пациента в рамках стандарта рассчитан на 365 дней.

Комплекс необходимых обследований

Для подтверждения диагноза и оценки состояния здоровья ребенка стандарт закрепляет обязательный перечень диагностических процедур.

Лабораторные исследования: обязательное ПЦР-тестирование на РНК вируса, определение его генотипа, выявление антител классов M и G, а также расширенные биохимические и клинические анализы крови.

Инструментальные методы: в список вошли УЗИ брюшной полости, эластометрия печени для оценки степени фиброза, ЭГДС, а также высокотехнологичные методы — МРТ и КТ с контрастированием. На этапе терапии предусмотрены регулярные осмотры инфекционистом, гастроэнтерологом и педиатром, что позволяет оперативно корректировать процесс выздоровления.

Современная лекарственная терапия

Особое внимание в стандарте уделено медикаментозному лечению. В документ включены наиболее эффективные комбинации противовирусных препаратов прямого действия, такие как велпатасвир в сочетании с софосбувиром, глекапревир с пибрентасвиром и другие современные схемы. Также предусмотрено использование гепатопротекторов на основе глицирризиновой кислоты и фосфолипидов. Ранее ведомство аналогичным образом пересмотрело подход к лечению детского туберкулеза, также увеличив срок курации пациентов до одного года для достижения устойчивого результата.