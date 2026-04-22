Весной — очки на нос: как спасти зрение после долгой зимы

Затяжная зима с дефицитом солнечного света и чрезмерно сухим воздухом в отапливаемых помещениях негативно влияет на остроту зрения. Для ее восстановления весной необходимо обязательно использовать солнцезащитные очки, сообщил изданию Lenta.ru врач-офтальмолог Владислав Бакеев.

«Иногда даже базовой профилактики достаточно, чтобы восстановить четкость зрения. В первую очередь, важно сократить время непрерывной работы за экраном, делать регулярные перерывы и почаще моргать — это самый простой способ увлажнить сухую поверхность глаза», — пояснил специалист.

Солнцезащитные очки, подчеркнул эксперт, помогают глазам легче адаптироваться к резкому увеличению светового дня после продолжительной зимы. Особенно это актуально для водителей и тех, кто много времени проводит на улице.

Ранее офтальмолог Казанцев сообщил, что ночные «залипания» в смартфоне грозят слепотой.