Без совести и чести: патриарх Кирилл рассказал о зверских нападениях на христианские общины

Предстоятель Русской православной церкви привлек внимание мирового сообщества к трагическому положению верующих в горячих точках Африки и Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости.

Преследования в Сирийской Арабской Республике

Во время выступления в доме приемов МИД РФ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокую озабоченность судьбой православных общин в Сирии. На фоне непрекращающихся конфликтов в ближневосточном регионе верующие сталкиваются с жестким давлением и физическим насилием. По словам главы РПЦ, радикальные группировки целенаправленно выбирают христиан в качестве мишеней для своих атак, что создает критическую угрозу существованию древнейших общин в этом регионе.

Террор против Африканского экзархата в Нигерии

Особое внимание Патриарх уделил ситуации в Нигерии, где нападения на христианские храмы приобрели характер «звериной жестокости». Предстоятель отметил, что агрессоры действуют без всяких этических рамок и угрызений совести, сравнив их со стаей хищников. Трагизма ситуации добавляет тот факт, что в последнее время жертвами террористических актов стали прихожане Африканского экзархата Русской православной церкви.

Призыв к защите единоверцев

Выступление Патриарха на приеме, организованном по случаю православной Пасхи, подчеркнуло важность дипломатической поддержки христиан в зонах конфликтов. Совместные усилия Церкви и внешнеполитического ведомства направлены на мониторинг ситуации и оказание помощи пострадавшим. Глава РПЦ призвал не игнорировать факты открытого террора, подчеркнув, что защита прав верующих за пределами России остается одним из приоритетных направлений деятельности Московского патриархата.