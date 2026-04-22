Мокрая обувь — дорога к микозу: подолог раскрыла, как ультрафиолет убивает бактерии в обуви

Многие привыкли думать, что мокрая обувь — это просто неприятно и холодно. Но на самом деле постоянная сырость внутри ботинок — прямая дорога к микозу стоп и вирусным инфекциям. По словам подолога Марии Полецкой, грибок и бактерии обожают влагу, и, если ноги потеют или промокают каждый день, а обувь не успевает высохнуть, проблема становится лишь вопросом времени. Именно здесь на сцену выходит ультрафиолетовый сушитель — компактный и недорогой девайс, который может стать главным щитом вашего здоровья. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Она отметила, что сначала обычный нагревательный элемент испаряет влагу и остатки пота, которые неизбежно остаются после дня носки. Затем в дело вступает ультрафиолет: он не просто сушит, а буквально стерилизует внутреннюю поверхность, убивая бактерии и патогены. Простая формула «нет воды — нет жизни» работает безотказно. Исчезает влажная среда — исчезает и противный запах, и риск подхватить заразу. Особенно ценным такой прибор становится в слякотную весну, когда за окном дождь и лужи, а обувь просыхает часами.

Особая зона риска — дети. У малышей и школьников ноги потеют постоянно из-за подвижности и физиологии, и влага внутри кроссовок или сапожек становится райским местом для вируса папилломы человека. Результат — болезненные подошвенные бородавки, которые лечатся долго и муторно. Та же история касается подростков, спортсменов и всех, кто знает, что такое гипергидроз — избыточная потливость. Им ультрафиолетовый сушитель помогает не просто поддерживать порядок в прихожей, а реально избежать грибковой инфекции и долгого лечения.

По ее мнению, этот маленький прибор решает большую проблему, о которой многие даже не задумываются. Он не про комфорт и запах — хотя и с ними тоже. Он про профилактику, которая дешевле и умнее, чем потом травить грибок таблетками и мазями. Если у вас дома есть дети, вы активно двигаетесь или просто живете в климате вечной слякоти — сушилка с ультрафиолетом перестает быть гаджетом и становится необходимостью.

