«Повздорил с молодежью и вскоре умер»: пожилого туриста нашли бездыханным у отеля

Вечером 20 апреля экстренные службы прибыли в отель «Стратпеффер» — там, в нескольких метрах от входа, обнаружили бездыханное тело 63-летнего мужчины. Полиция не нашла подозрительных обстоятельств, однако незадолго до смерти турист повздорил с группой молодых людей. Об этом сообщает Daily Record.

Конфликт произошел в торговом районе Square Shopping, недалеко от гостиницы. Что именно не поделили пожилой отдыхающий и компания, не уточняется. Известно лишь, что вскоре после этого мужчину нашли мертвым. Признаков насильственной смерти не зафиксировано, но для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

В полиции заявляют, что обстоятельства не вызывают подозрений. Тем не менее информация о ссоре передана в Королевскую прокуратуру. Следователям предстоит установить, связана ли внезапная смерть туриста с конфликтом или это совпадение.

