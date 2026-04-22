«Вредные советы» под колпаком: писатель Рой одобрил идею Бастрыкина изучить стихи Остера

Писатель и продюсер Олег Рой неожиданно поддержал проверку «Вредных советов» Григория Остера, которую инициировал Следственный комитет. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проанализировать знаменитые стихи на предмет скрытых установок, которые могут подорвать педагогику. Реакция творческого сообщества последовала незамедлительно, но вовсе не та, которую можно было ожидать. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Рой заявил, что полностью доверяет профессионализму следователей. По его словам, если заявление сделал Бастрыкин, значит, за ним стоит серьезная подготовительная работа специалистов, а не сиюминутная эмоция. Писатель прямо сказал: правомерность таких решений для него «даже не обсуждается», и публичные инициативы главы СК всегда опираются на четкие документы от профильного департамента. Сам он, правда, признался, что на творчество Остера «никаким образом внимания не обращает».

Напомним, что первый сборник «Вредных советов» вышел еще в 1990 году и сразу вызвал скандал среди родителей. Дети хохотали, взрослые хватались за голову — стихи нарочно учили делать все наоборот: ходить по лужам, не мыть руки и не слушаться старших. Сам Остер всегда объяснял: книжка написана для непослушных детей как безобидная игра навыворот, и никаких реальных проблем она не создает.

Ранее сообщалось, что прокуратура составила протокол в отношении «Читай-города» из-за пропаганды ЛГБТ*.

