Политики обещают, а платит начальник: эксперт назвала 13-ю зарплату подарком, а не гарантией

Многие россияне всерьез считают тринадцатую зарплату чем-то вроде новогоднего чуда: приходит ни с того ни с сего и греет душу. На деле же это просто разовая премия по итогам года, которую компания платит, если хочет сказать спасибо и мотивировать сотрудников. Никакой обязаловки здесь нет — скорее, показатель того, как сильно тебя ценят и насколько хорошо дела у бизнеса. Эксперт Анастасия Хрусталева объясняет: в Трудовом кодексе РФ это называется стимулирующей выплатой, а ее размер и сроки вообще нигде не прописаны. Все решают внутренние документы фирмы или личное решение начальства. Об этом сообщает Финансы Mail.

Интерес к этому явлению колоссальный. Один только «Яндекс» каждый месяц фиксирует до 208 тысяч запросов от людей, которые пытаются понять, светит им добавка или нет. Народ хочет определенности, но закон ее не дает: тринадцатая зарплата остается доброй волей работодателя, а не его обязанностью. И тут в игру вступает политика. В конце 2024 года Сергей Миронов написал премьеру Мишустину письмо с громкой идеей — сделать эту выплату обязательной для всех и прописать в Трудовом кодексе. Мол, и производительность подрастет, и россияне встретят праздники без забот.

Но Госдума его энтузиазм не разделила. Депутаты резонно заметили: заставь частников платить премии — и они урежут другие бонусы, а то и вовсе разорятся. Плюс массовые выплаты перед Новым годом раскрутят инфляцию, и выигрыш окажется иллюзорным. Миронов, правда, не сдался: летом 2025 года он вернулся с новым предложением — на сей раз выдать фиксированную тринадцатую зарплату учителям за период ОГЭ и ЕГЭ, мол, нагрузка колоссальная, заслужили. Но и эта точечная инициатива пока повисла в воздухе.

По словам эксперта, тринадцатая зарплата в России — это не право, а приятный бонус от удачливого и щедрого начальника. Ждать ее от государства бесполезно, а политики, которые обещают сделать ее обязательной, скорее играют на предновогодних настроениях, чем предлагают реальный механизм.

