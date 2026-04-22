Шоколад, майонез и вино: гастроэнтеролог рассказала, почему они формируют «апельсиновую корку»

Бороться с целлюлитом и лишним весом, не глядя в тарелку, — бесполезное занятие. Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова прямо говорит: то, что мы едим, напрямую формирует ту самую «апельсиновую корку». И дело не в магических кремах, а в трех группах продуктов, которые пора отправить в черный список. Об этом сообщает Здоровье Mail.

По ее словам, первые враги — быстрые углеводы. Шоколад, конфеты, мед, варенье, сладкая газировка и мороженое провоцируют мощный выброс инсулина, а тот, в свою очередь, командует организму: «Копи жир!». Выход прост: заменить их на медленные углеводы — овощи, бобовые, крупы и орехи. Они насыщают надолго, не скачут, как зайцы, по уровню сахара и вдобавок снабжают витаминами. Вторая группа — трансжиры. Майонез, маргарин, колбаса, сыр, сливочное масло и сливки не только добавляют объемов бедрам, но и убивают сосуды, провоцируя атеросклероз и камни в желчном. Им на замену приходят полезные омега-3: льняное масло, семена чиа, кунжут и грецкие орехи, которые, наоборот, снимают воспаление и поддерживают сердце.

Медик подчеркнула, что самое коварное — алкоголь. Он хитро вырабатывает белок AgRP, который работает как мощнейший стимулятор аппетита: выпили — и тянет съесть все, что не приколочено. Плюс спиртное тормозит обмен веществ, и организм начинает сжигать калории со скоростью черепахи, запасая остальное в жировые депо. Таким образом, даже если вы в остальном питаетесь правильно, пара бокалов вина в неделю могут сводить на нет все усилия.

Ранее косметолог предупредила о связи капучино и рафа с целлюлитом.