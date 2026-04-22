Сигарет не будет никогда: в России предложили пожизненный запрет на курение для родившихся после 2008 года

В России всерьез обсуждают идею, которая может навсегда отучить от сигарет целое поколение. Депутат Госдумы Леонид Огуль предложил ввести пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после 2008 года. По сути, эти люди просто никогда не смогут легально купить сигареты или вейп — ни в 20, ни в 40 лет. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Огуль советует посмотреть на недавний шаг Великобритании, где парламент как раз одобрил похожий закон. Там тоже отсекли возрастной рубеж: те, кто родился после 2008 года, табак и электронки уже не увидят на прилавках. Англичане решили, что проще раз и навсегда запретить продажу новым поколениям, чем бесконечно бороться с уже сложившимися курильщиками.

Пока это только мнение, а не законопроект. Но если логику подхватят, страна получит эксперимент мирового масштаба: поколение, выросшее в бездымной среде с юридической точки зрения. Депутат уверен, что это реально и даже полезно — хороший пример прививки здорового образа жизни с пеленок. При этом он напоминает: возрастные ограничения у нас уже есть, проблема скорее в их исполнении.

По словам парламентария, с одной стороны — радикальная, но цепляющая мера против детской и подростковой зависимости, а с другой — куча вопросов к принуждению: появятся ли черные рынки, как проверять возраст через двадцать лет и не превратится ли идея в очередную благими намерениями вымощенную дорогу. Но сам сигнал ясен: государство все чаще думает не о лечении, а о полной профилактике через запрет.

Ранее сообщалось, что более 20 сайтов по продаже вейпов предлагают заблокировать в Подмосковье.